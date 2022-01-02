Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего 9 лет назад подростка

ТУРКЕСТАН. 1 ЯНВАРЯ - В 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детского дома Арыси с заявлением о пропавшем из летнего лагеря 15-летнем воспитаннике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские прочесали территорию лагеря и близлежащие места. Однако поисковые мероприятия не увенчались успехом, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Спустя девять лет сотрудники управления криминальной полиции установили, что пропавший подросток находится в Келесском районе, где пасет домашний скот. Сейчас молодому человеку 24 года.

Найденного парня доставили в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи. Как выяснилось, молодой человек добровольно ушел и захотел жить как взрослый. Он работал наемным пастухом и пас скотину.

Полицейские нашли и родственников парня.