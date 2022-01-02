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Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего 9 лет назад подростка

01.01.2022, 19:50 52516
ТУРКЕСТАН. 1 ЯНВАРЯ - В 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детского дома Арыси с заявлением о пропавшем из летнего лагеря 15-летнем воспитаннике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские прочесали территорию лагеря и близлежащие места. Однако поисковые мероприятия не увенчались успехом, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
 
Спустя девять лет сотрудники управления криминальной полиции установили, что пропавший подросток находится в Келесском районе, где пасет домашний скот. Сейчас молодому человеку 24 года.
 
Найденного парня доставили в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи. Как выяснилось, молодой человек добровольно ушел и захотел жить как взрослый. Он работал наемным пастухом и пас скотину.
 
Полицейские нашли и родственников парня. 
 
 

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Жители Жанаозеня требуют снижения цены на автогаз

02.01.2022, 16:19 5811
Жители Жанаозеня требуют снижения цены на автогаз
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 2 ЯНВАРЯ - Жители Мангистауской области не согласны с ценовой политикой местных властей в связи с резким скачком цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Митинги, по сообщениям читателей издания "Лада", проходят в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.
 
В управлении внутренней политики акимата Мангистауской области сообщили, что 2 января в 11.00 около здания загса в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ. С собравшимися провели разъяснительную беседу исполняющий обязанности акима города Галым Байжанов, заместитель акима города Жанабай Аймагамбетов, также представители правоохранительных органов.
 
Чиновники расписали состояние дел по реализации сжиженного газа и разъяснили закона РК "Об организации мирных собраний", в частности, о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местный исполнительный орган за пять рабочих дней до проведения собрания. 
 
Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде.





 

В Западно-Казахстанской области из-за непогоды перекрыли трассу

02.01.2022, 12:00 19796
В Западно-Казахстанской области из-за непогоды перекрыли трассу
Фото: pexels
УРАЛЬСК. 2 ЯНВАРЯ - В Западно-Казахстанской области из-за метели закрыт участок трассы Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В региональном филиале АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с непогодой закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги между поселками Подстепное и Жымпиты.
 
На участке метель, видимость ограничена. 1 января на этой трассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.
 
Кроме того, в "Казавтожол" сообщили о закрытии движения для всех видов автотранспорта еще нескольких участков дорог в ЗКО:
 
Самара - Шымкент: от Уральска до граница РФ;
 
Самара - Шымкент, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;
 
Уральск - Таскала - граница РФ;
 
Атырау - Уральск, от Уральска до границы Атырауской области;
 
Подстепное - Федоровка - граница РФ.
 

Синоптики рассказали о погоде на 2 января в Казахстане

02.01.2022, 09:25 20026
Синоптики рассказали о погоде на 2 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Прогноз погоды на воскресенье, 2 января, по всей территории Казахстана представили на сайте РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 6-8 тепла.
 
В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 10-12 тепла.
 
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла.
 
В Актобе облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман.
 
В Атырау переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололед.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидается туман.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 9-11 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 3-5 тепла. По области ожидается туман.
 
В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 6-8 тепла.
 
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 8-10 тепла. По области ожидается туман.
 
В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса. По области ожидаются гололед, туман.
 
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

01.01.2022, 20:29 44391
В шести областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 2 января на северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, на востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области порывы 18 метров в секунду.
 
2 января на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
2-7 января на севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман. 2-4 января в районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 метров в секунду и более.
 
2 января в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
2 января на западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
Ночью и утром 2 января на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью и утром 2 января ожидается туман. 
 

В РК увеличиваются соцвыплаты из Госфонда соцстрахования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца

01.01.2022, 16:59 62856
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года вырастут социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление правительства РК "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2022 года". 

С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат", - говорится в документе.

 

Гибель людей из-за травли насекомых: муж погибшей просит взыскать с виновницы 20 млн тенге

01.01.2022, 13:49 70471
АКТАУ. 1 ЯНВАРЯ - Житель Актау, у которого после травли насекомых соседями умерли жена и дочь, остался не удовлетворён вердиктом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Судом установлено, что жительница 2 микрорайона проводила в своей квартире дезинсекцию препаратом "Квикфос". Она проигнорировала требования безопасности и не предупредила об этом соседей, сообщает "Лада".
 
В результате проживающие в соседней квартире женщина и девочка скончались от отравления. Девочка умерла дома, её мать позже в реанимации.
 
Приговором суда первой инстанции женщину признали виновной и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В качестве морального ущерба с неё было взыскано три миллиона тенге.
 
Однако муж погибшей подал апелляционную жалобу, где просил взыскать моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге. Он уточнил, что никаких выплат от подсудимой он до сих пор не получил.
 
На прошлой неделе апелляционная коллегия рассмотрела его жалобу. В связи с тем, что в судебном заседании не установлены новые обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда - без изменения.
 

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2022 году

01.01.2022, 10:00 80306
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Сколько выходных и праздничных дней ожидает казахстанцев в 2022 году, читайте в материале KAZAKHSTAN TODAY.
 
Два первых новогодних дня - 1 и 2 января, которые официально считаются выходными, в 2022 году выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, переносятся на 3 и 4 января. Таким образом, на новогодние праздники казахстанцы отдохнут 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января. 
 
7 января православные казахстанцы также отметят Рождество. В этом году оно выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится 3 дня - 7, 8 и 9 января. 
 
В феврале официальных праздников не ожидается, выходных дней будет 8.
 
В марте казахстанцы отмечают два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз. 
 
Поскольку 8 марта 2022 года выпадает на вторник, в правительстве было решено сделать 5 марта, субботу, рабочим днем, а 7 марта - понедельник - выходным. Соответственно, страна будет отдыхать 3 дня подряд - 6, 7 и 8 марта. 
 
В апреле казахстанцев ожидают 9 выходных дней, а 1 мая - Праздник единства народа Казахстана - выпадает на воскресенье и, соответственно, переносится на 2 мая, понедельник. После двух дней отдыха казахстанцев ждет 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы, в честь которых граждане будут отдыхать еще 4 дня подряд - с 7 по 10 мая включительно. 
 
В июне 2022 года праздников нет, зато в июле жители страны отметят сразу два торжественных события: 6 июля, в среду - День столицы, а 9 июля, в субботу - Курбан айт. 
 
В августе казахстанцев ждет один праздник - День конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на вторник. Поэтому выходные дни решено перенести. Суббота, 27 августа, будет рабочей, а затем казахстанцы отдохнут три дня подряд - 28, 29 и 30 августа. 
 
Далее праздники ожидают казахстанцев только в декабре. 1 декабря - День Первого Президента РК, выпадает на четверг. А на День независимости граждане Казахстана отдохнут с 16 по 19 декабря включительно. Выходным будет также последний день 2022 года - 31 декабря, который приходится на субботу. 
 
Таким образом, с учетом выходных и праздничных дней, казахстанцы отдохнут в 2022 году 120 дней.
 

В Казахстане вступают в силу меры поддержки для туристской отрасли

01.01.2022, 01:14 74636
В Казахстане вступают в силу меры поддержки для туристской отрасли
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня вступают в силу меры поддержки для туристской отрасли, сообщила в ходе брифинга в СЦК министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнила Райымкулова, с 1 января следующего года вступят в силу меры поддержки для туристской отрасли: субсидии для туроператоров, возмещение затрат при строительстве туробъектов и санитарно-гигиенических установок, приобретении туравтобусов и другие, предусмотренные в законе "О туристской деятельности".
 

Принятые меры, помогут как турбизнесу, так и обычным гражданам, и сделать отдых внутри страны более доступным и комфортным. К примеру, по программе Kids Go Free семейный отдых станет дешевле до 30%, а привлечение бизнеса на совершенствование придорожного сервиса сделает туристские маршруты более комфортными", - пояснила министр.

 

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