Полиция Актюбинской области дала разъяснения по регистрации авто из Армении

Актобе. 17 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Актюбинской области рассказал о правилах регистрации автомашин казахстанцев, ввезенных из Армении, передает Kazakhstan Today.

С 1 июня, согласно постановлению правительства, в Казахстане началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК, ввезенных в страну из Армении и ввезенных в РК до 1 февраля 2020.

Начальник управления административной полиции департамента полиции региона Ерлан Алимагамбетов объяснил, что для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. При этом документы должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены нотариально.

Алимагамбетов добавил, что для разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении, в департаменте полиции работает Call-центр, можно позвонить по телефону 525-100 и получить консультацию.

С момента регистрации в Call-центр обратились около 380 граждан, проконсультировались в специализированном центре помощи населению более 490 граждан. Получили консультацию 1,7 тыс. граждан, поставлено на учет 480 транспортных средств, ввезенных из Республики Армения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства