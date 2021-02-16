Понижение температуры, снег и метель ожидаются в ближайшие дни на севере и западе РК

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 16-18 февраля, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, Северо-Западный антициклон с холодными воздушными массами вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной частях республики.

17-18 февраля Южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного Казахстана. Циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе - снег с метелью", - сообщили в "Казгидромете".

Также местами по республике будут наблюдаться туман, гололед и усиление ветра.

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