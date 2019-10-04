Приток туристов в Улытау за два года увеличился вдвое

Караганда. 3 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки по Улытаускому району проверил, как идёт строительство туристического визит-центра и нового музея. Он также побывал в природном музее-заповеднике, передает Kazakhstan Today.

Сейчас разрабатывается программа по развитию туризма в нашем регионе. Основной проект - создание туристического визит-центра", - рассказала директор Национального историко-культурного и природного заповедника-музея "Улытау" Лейла Бакытова.

Визит-центр должен стать драйвером развития туризма в Улытауском районе. Строительство началось в июне. Сейчас завершаются наружные работы, после этого по плану внутренняя отделка помещений и благоустройство фасада.

Наш визит-центр будет включать в себя информационный блок, экспозиционный зал, реставрационную мастерскую, библиотеку, а также камеры хранения, общежитие на 30 мест и столовую", - сказала Лейла Бакытова.

Строительство визит-центра - это только первый этап большого проекта заповедника-музея "Улытау" по развитию туризма. Следующим объектом, который появится в Улытау, станет этноаул.

По словам сотрудников музея-заповедника, количество туристов, приезжающих в район, увеличилось вдвое. И этот показатель в дальнейшем может вырасти.

Если в 2017 году наш заповедник-музей посетили 11 тысяч человек, то в последние два года их число составило около 24 000. Людям интересно узнать больше о нашей истории, о сакральных местах нашего региона. Но, к сожалению, есть некоторые проблемы. Это состояние дорог, отсутствие гостиниц, общепита и сервиса в целом", - пояснила начальник отдела архитектуры Национального историко-культурного и природного музея-заповедника "Улытау" Баян Шайгозова.

Женис Касымбек отметил, что развитие туризма региону необходимо. Это поможет создать в районе новые рабочие места.

Вы поднимаете правильные вопросы. Мы должны привлечь как можно больше туристов в Улытау, будь это иностранные гости или же наши соотечественники. Развивая сферу туризма, мы сможем обеспечить местных жителей трудоустройством. Что нужно для этого сделать? Во-первых, улучшить качество дорог. На следующий год на ремонт дорог в районе мы выделим дополнительные средства. Во-вторых, нужно научить местное население сервису, обслуживанию гостей. Также предстоит строить гостиницы, объекты общепита и создавать все условия, чтобы сюда приезжали туристы. И нужно завершить строительство визит-центра и нового музея", - подвёл итоги Женис Касымбек.

Национальный музей-заповедник Улытау был создан для сохранения природных и исторических памятников. Здесь находятся мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана, Домбауыл, комплекс Теректі аулие, древнее городище Баскамыр и многие другие объекты различных исторических эпох.

Всего 282 памятника внесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея. Ландшафты Улытау не имеют аналогов в других степных зонах Евразии.

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