Проспект Алтынсарина в Алматы планируют сделать пешеходным

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Проспект Алтынсарина в Алматы станет прогулочной зоной, передаёт Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель службы городского планирования и координации территориального развития по Ауэзовскому району Бауыржан Дуйсебек, в текущем году в Ауэзовском районе разработают концепцию благоустройства проспекта Алтынсарина. Районные власти намерены превратить проспект в прогулочную зону по примеру улицы Панфилова , пишет портал Krisha.kz

"Прогулочная зона пройдёт, начиная от пересечения улицы Сулейменова и улицы Пятницкого и заканчивая Family-парком. Мы хотим соединить таким образом микрорайон Таугуль с парком. В этом году разработаем концепцию рекомендательного характера. Если бюджет позволит, в следующем проведём тендер по подготовке проектно-сметной документации. Если далее всё будет нормально, отправим на реализацию", - рассказал архитектор.

По его словам, идея благоустройства возникла в связи с минимальным количеством парков и скверов в микрорайонах. На весь район для отдыха жителей есть только Family-парк.

Прогулочная зона будет расположена на западной стороне проспекта Алтынсарина. Она будет включать и объекты инфраструктуры: точки питания, туалеты. Сейчас мы проверяем возможность подключения к инженерным сетям. Дорожное полотно не будем трогать вообще. Пилотный проект прогулочной зоны в этом году хотим запустить на расположенной параллельно улице Сулейменова улице Шалова, около ТД "Керемет", - добавил Дуйсебек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства