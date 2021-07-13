Проспект Достык перекроют до 25 июля в Алматы

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - С 12 до 25 июля будет ограничено движение по проспекту Достык в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении городской мобильности алматинцев просят воздержаться от проезда по проспекту Достык от проспекта Аль Фараби до улицы Оспанова с 12 июля по 25 июля 2021 года.

По информации ведомства на данном участке будут проводится ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного полотна проезжей части на всей ширине улицы.

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