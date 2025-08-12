11.08.2025, 13:10 89421
Процедуру регистрации по месту жительства планируют полностью перевести в онлайн-формат в Казахстане
Срок реализации пилота по 30 июня 2026 года
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство внутренних дел Республики Казахстан подготовили проект совместного приказа реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг "Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан" для физических лиц в электронной форме, передает корреспондент агентства.
Пилотным проектом предусмотрен перевод в исключительно онлайн-формат госуслуги по регистрации по месту жительства граждан Казахстана.
Данные меры разработаны в целях постоянного совершенствования процесса и повышения эффективности оказания госуслуг, пояснили разработчики документа.
Отмечается, что срок реализации по 30 июня 2026 года.
Напомним, что в Казахстане упростили процедуру получения ЭЦП.
11.08.2025, 20:05
В Алматы могут появиться зоны с платным въездом
Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован документ "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы".
В частности, предлагается организовать зоны с низким уровнем выбросов, доступ к которым будет платным, а также рассматривается возможность запрета запуска пиротехники.
Настоящие правила являются частью специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха города Алматы и Алматинской агломерации, восполняющих пробелы экологического регулирования в отношении стационарных источников III категории, передвижных источников и иных объектов, указанных в специальных экологических требованиях в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы в соответствии с приложением 2 к решению маслихата города Алматы "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы", - говорится в таблице с кратким содержанием документа.
Документ разработан управлением экологии и окружающей среды и доступен для публичного обсуждения до 20 августа.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.
11.08.2025, 15:15
Площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла почти 600 тысяч га
Фото: Depositphotos
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь применения водосберегающих технологий в Республике Казахстан достигла порядка 580 тысяч га, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации страны.
В результате в 2024 году водосберегающие технологии были внедрены на площади 158 тысяч га. Из них на южные регионы пришлось около 130 тысяч га. А общая площадь применения водосберегающих технологий достигла 470,2 тысячи га. С начала текущего года общая площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла порядка 580 тысяч га", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, ведомство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий и бурение скважин при подведении инфраструктуры. Также введены дифференцированные субсидии на поливную воду в зависимости от стоимости тарифа.
С использованием водосберегающих технологий размер субсидий вырастет с 60% до 85%, без - снизится с 50-75% до 30-55% в зависимости от тарифа", - пояснили в министерстве.
Помимо этого, отменено требование, по которому субсидии на приобретение лазерного планировщика выплачивались только хозяйствам с посевной площадью не менее 200 га.
Лазерное планирование способствует равномерному распределению воды по всей площади участка, что позволяет сэкономить до 30% поливной воды. Это особенно актуально для засушливых регионов. Данная технология активно применяется на рисовых полях страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
11.08.2025, 08:05
Жара ожидается в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 11 августа под влиянием отрога антициклона на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Казгидромет.
Лишь на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, в центре - туман, днем на юге страны пыльная буря", - отметили синоптики.
Днем ожидается сильная жара в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях 40 градусов, в Алматинской области, области Жетысу 35-37 градусов, в области Улытау 35-36 градусов.
Днем на западе, севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 41 градус.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы: без осадков, +34-36 °C.
В Астане: без осадков, +26-28 °C.
В Шымкенте: без осадков, +37-39 °C.
09.08.2025, 19:10
Схвативший за шею лебедя посетитель Ботанического сада в Алматы арестован на 7 суток
Фото: Кадр из видео
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Посетитель Ботанического сада, схвативший лебедя за шею, проведет 7 суток под арестом, сообщили в пресс-службе Ботанического сада.
В Ботаническом саду рассказали, что нарушитель был установлен и задержан в течение суток. За издевательства над птицей суд назначил ему семь суток административного ареста.
Это пример того, что нарушителям придется отвечать за жестокость по отношению к животным, хамство и непозволительное поведение на территории нашего сада. Главный ботанический сад - это особо охраняемая природная территория, на которой действуют особые правила и много ограничений. Животные и растения здесь находятся под защитой. Любое агрессивное или неуважительное поведение по отношению к ним недопустимо, а нарушение этих и других правил повлечет за собой наказание", - отметили в пресс-службе.
По словам специалистов, сейчас лебедь чувствует себя хорошо, за его состоянием наблюдают орнитологи.
Ранее мы планировали установить небольшое ограждение вокруг лебяжьего пруда больше для безопасности людей, особенно маленьких посетителей. Теперь же мы убеждены, что это необходимо, чтобы оградить животных от людей", - подчеркнули работники Ботсада.
Там также отметили, что с ростом посетителей увеличилось и число нарушений правил поведения.
Люди ходят по газонам, топчут растения, устраивают пикники и мусорят. Уследить за всеми своими силами невозможно. Поэтому мы также надеемся на помощь волонтеров сообщества "Зеленый патруль", объединяющее неравнодушных людей, которые помогают контролировать соблюдение правил на территории Ботсада", - добавили в пресс-службе сада.
Напомним, сразу два случая издевательства над птицами произошли на этой неделе. В Ботаническом саду Алматы посетитель схватил за шею лебедя и пытался удерживать. А в Астане в качестве рекламы донерной использовали живого страуса. Однако столичный департамент полиции не усмотрел в этом жестокого обращения с пернатым.
09.08.2025, 17:05
"Не приезжайте, пожалуйста": новый тренд в соцсетях запустили алматинцы
В преддверии начала учебного года горожане опасаются пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик
Фото: Кадр из видео/TikTok/arulixmn
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях алматинцы выкладывают видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик, сообщает Tengrinews.kz.
В соцсетях жители Алматы делятся видеороликами столпотворений в общественных местах. В преддверии начала учебного года горожане опасаются пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращаются к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Не приезжайте, пожалуйста", "Вам больше учиться негде? Почему вы все сюда едете?", "Обожаю лето в Алматы, когда вас всех нет", "Лишний раз подумайте о поступлении в Астану! Там город чище, воздух лучше и квартиры дешевле для вас", "Ой, вот давайте не надо. Нормально же сейчас", - пишут пользователи соцсетей в комментариях.
Алматыға машиналарын болмаса түспендер оқуға🤣♬ оригинальный звук - ЖИЗА
На начало учебного 2024/2025 года в Алматы обучалось 202 тысячи студентов. Для сравнения: в Астане - 86,1 тысячи, в Шымкенте - 83,6 тысячи. Меньше всего студентов в области Ұлытау - всего 1,4 тысячи. При этом количество студентов в Алматы растет: в 2023 году их было 186,6 тысячи, а в 2022-м - 172,2 тысячи, информирует издание со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Отметим, что у жителей Алматы вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п. А беспорядочная уплотнительная застройка города несет высокие риски инфраструктурного коллапса. Инженерные коммунальные сети не выдерживают нагрузки.
После начала бурного строительства появились проблемы, а именно высокая плотность населения на небольшом участке в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Радостовца -Могилевской; отсутствие достаточного количества объектов социального назначения в шаговой доступности; перегруженная инженерная инфраструктура и пробки", - рассказала Саида Примкулова, проживающая близ торгового центра "Мега".
По ее словам, застройщики обещали обустроить сквер. Однако назначение земли изменили, и теперь там будут возводить жилые комплексы. Зеленые территории вместо снесенных домов хотят видеть и жители микрорайона Самал-2. Там уже несколько лет идет война за участки.
Мы понимаем, что город - это живой организм и ему нужно расти. Однако непонятно, почему этот рост должен представлять угрозу и дискомфорт", - говорит председатель общественного фонда "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.
09.08.2025, 12:51
Спортсмены раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран
На площадке уже произошло несколько несчастных случаев
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены остались недовольны качеством нового скейт-парка возле озера Сайран. По их словам, площадка "трещит по швам и заниматься на ней опасно", сообщает телеканал КТК.
Скейт-площадку, которая открылась около двух месяцев назад возле озера Сайран, раскритиковали любители экстремального спорта. По словам спортсменов, на площадке уже отходит покрытие, краска облезает, а в некоторых местах выпали болты.
Тем временем Федерация велоспорта планирует провести здесь первый чемпионат Казахстан по BMX (трюковые велосипеды. - Прим. ред.). Но многим профессионалам пришлось отказаться от участия. Хоть, на первый взгляд, площадка выглядит презентабельно, спортсмены уверены, заниматься здесь опасно. Покрытие скользкое, а склоны трамплинов слишком крутые.
Профессионал в самокатном спорте Султан Кошкарбаев уверен, причина ошибок в том, что возведение площадки доверили обычной строительной компании, а не специалистам, которые действительно разбираются в экстремальных видах спорта. По словам спортсмена, несколько человек уже получили здесь серьезные травмы. При этом он отметил, что к спортивной площадке нед подъезда для скорой помощи.
Приехавшие на место представители акимата с нарушениями согласились, но при этом отметили, что объект, как и вся территория Сайрана, еще не введен в эксплуатацию. По плану возведение скейт-площадки должно было закончиться в мае. В строительство вложили около 50 миллионов тенге. Однако подрядчик не успел. И власти уже подали на компанию в суд. Поэтому все работы здесь временно остановили. Соответственно, проведение чемпионата невозможно.
Напомним, в Алматы подали в суд на генерального подрядчика реконструкции озера Сайран - акционерное общество "Павлодарский речной порт" из-за несвоевременного и некачественного исполнения договорных обязательств.
09.08.2025, 09:46
Жара до 42 градусов, дожди и град ожидаются в Казахстане в субботу
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 9 августа на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны – туман, информирует РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, днем 9 августа ожидается сильная жара в Кызылординской области - 40-42 градуса, Туркестанской области - 40 градусов, в Мангистауской области - 38-40 градусов, в Атырауской области - 35-36 градусов, в Алматинской области, области Жетісу - 35-37 градусов, в Жамбылской области - 39 градусов, в Актюбинской области - 35 градусов.
На западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской областей, в центре области Ұлытау, на западе, севере области Жетісу, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Ұлытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
08.08.2025, 16:00
Трехэтажный дом сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трехэтажный дом, расположенный на улице Жангир хана в микрорайоне Ерменсай, сносят в Алматы, сообщает пресс-служба акимата.
По результатам внеплановой проверки выявлен ряд нарушений, в частности отсутствие полного пакета разрешительных документов и значительные отклонения от эскизного проекта", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля города.
Подчеркивается, что снос начат накануне с участием судебных исполнителей.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
