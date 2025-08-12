Процедуру регистрации по месту жительства планируют полностью перевести в онлайн-формат в Казахстане

Рассказать друзьям

Скейт-площадку, которая открылась около двух месяцев назад возле озера Сайран, раскритиковали любители экстремального спорта. По словам спортсменов, на площадке уже отходит покрытие, краска облезает, а в некоторых местах выпали болты.





Тем временем Федерация велоспорта планирует провести здесь первый чемпионат Казахстан по BMX (трюковые велосипеды. - Прим. ред.). Но многим профессионалам пришлось отказаться от участия. Хоть, на первый взгляд, площадка выглядит презентабельно, спортсмены уверены, заниматься здесь опасно. Покрытие скользкое, а склоны трамплинов слишком крутые.





Профессионал в самокатном спорте Султан Кошкарбаев уверен, причина ошибок в том, что возведение площадки доверили обычной строительной компании, а не специалистам, которые действительно разбираются в экстремальных видах спорта. По словам спортсмена, несколько человек уже получили здесь серьезные травмы. При этом он отметил, что к спортивной площадке нед подъезда для скорой помощи.





Приехавшие на место представители акимата с нарушениями согласились, но при этом отметили, что объект, как и вся территория Сайрана, еще не введен в эксплуатацию. По плану возведение скейт-площадки должно было закончиться в мае. В строительство вложили около 50 миллионов тенге. Однако подрядчик не успел. И власти уже подали на компанию в суд. Поэтому все работы здесь временно остановили. Соответственно, проведение чемпионата невозможно.



