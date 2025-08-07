В Казахстане упростили процедуру получения ЭЦП   

Фото: АО НИТ

Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) переводит услугу по получению электронной цифровой подписи полностью в онлайн-формат. Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами, сообщили в министерстве.





Как пояснили в МЦРИАП, ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОН. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат.





Как получить ЭЦП онлайн:





зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz;

подайте онлайн-заявку;

пройдите биометрическую идентификацию - система распознает ваше лицо через камеру.













Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдается сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа. Если система не смогла провести идентификацию - например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки - пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.





Без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток", - отметили в пресс-службе.





Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОНа.



