Работающие по проекту "Ashyq" в Алматы заведения пускали посетителей без регистрации в приложении

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В 16 заведениях Алматы, которым разрешено работать по проекту "Ashyq", мониторинговые группы выявили нарушения. Акимат призывает соблюдать карантинные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как показала проверка, в компьютерные клубы, СПА, сауны, бани и в гостиницу посетителей пускали без регистрации в приложении. Кроме того, на этих объектах не соблюдали масочный режим.

Напомним, что в качестве альтернативы полного закрытия объектов предпринимательства и для частичного снятия ограничений был запущен пилотный проект "Ashyq". В Алматы многие предприниматели воспользовались этой возможностью, однако не все предприниматели должным образом соблюдают требования проекта.

Проверяющие выявили ряд нарушений. Из 44 проверенных объектах в 16 были выявлены нарушения. Об этом сообщили проверяющие, добавив, что изначально пилотный проект "Аshyq" должен был позволить санитарным врачам наладить аналитику, и определить, как оптимизировать текущие санитарные ограничения.

Проверку провели 17 и 18 апреля. В ходе визита на объектах, которым были выданы QR-коды на входные группы были выявлены нарушения. Среди них: предоставление доступа в заведения без сканирования QR-кода для регистрации посещения в приложении "ASHYQ" и не соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями.

Нарушения допустило руководство: компьютерных клубов "LORD-GAME", "ТАНКЕР" , ИП "ЕРМАН", "CLICKME" , ИП "ЕЛЕУИСОВ", ИП "СТРОНГ КИБЕРСПОРТ", сауны "ЭКВАТОР" , сауны "Соколова" , бани "КИТ", "SAU BU" , "EM BU SU" , СПА–центров и фитнес-клубов SPA ТОО "AA PLUS", ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ "TOPSPIN" , СПА "ASIA THAISPA", гостиничного комплекса "ABSOLUTE" , бильярдного клуба "GABER".

К примеру, сотрудница ресепшена гостиницы "ABSOLUTE" не знала, что для заселения гости должны проходить регистрацию. Оправдания нарушителей других заведений были идентичными, сообщили в акимате.

В отношении нарушителей карантинных мер составлены административные протоколы, с владельцами заведений также проведены беседы по соблюдению требований работы по проекту "Ashyq".

Напомним, что с 17 января этого года в тестовом режиме мобильное приложение "Ashyq" использует ряд фитнес-клубов, SPA-центров, саун и других объектов, где есть ресепшн. Нахождение в пилоте является добровольным.

Цвета-статусы приложения "Ashyq" соответствуют тому, пройдет ли посетитель в заведение. "Зеленый" означает, что человек обозначен в базе данных как прошедший ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19, "синий" - что у человека отсутствует результат ПЦР, но он не числится как контактный, "желтый" - что обозначен в базе данных как контактный с больным, а "красный" - что зарегистрирован в базе с положительным ПЦР.

Акимат Алматы призывает предпринимателей относиться к этому проекту серьезно, не нарушать карантин, просить посетителей соблюдать меры предосторожности. Для этого QR-коды должны не просто висеть в качестве защиты от мониторинговых групп, а функционировать в целях недопущения входа, зараженных в общественные места.





19 апреля было выписано 585 пациентов, поступило - 332. В инфекционных стационарах находятся 3756 человек (72 из них - дети), из них 925 взрослых в тяжелом состоянии, 2831 - в состоянии средней степени тяжести.





На амбулаторном наблюдении находится 6081 пациент, с симптомами - 5328, с легкой и средней степенью, без симптомов - 753.





За сутки в Алматы провакцинировано 7655 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 19 апреля провакцинировано 142 139 человек.

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