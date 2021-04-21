Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 апреля

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 19 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 292 250 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 292 250 случаев, из них:
в городе Алматы – 46 933 (+682);
в городе Нур-Султане – 40 169 (+401);
в ВКО – 23 953 (+67);
в Карагандинской области – 20 956 (+217);
в Атырауской области – 20 792 (+97);
в Павлодарской области – 19 889 (+58);
в Алматинской области – 18 840 (+285);
в ЗКО – 17 507 (+237);
в Акмолинской области – 16 961 (+101);
в Костанайской области – 14 426 (+31);
в СКО – 13 641 (+27);
в городе Шымкенте – 8344 (+49);
в Актюбинской области – 7811 (+121);
в Жамбылской области – 7140 (+53);
в Мангистауской области – 5071 (+29);
в Туркестанской области – 4974 (+30);
в Кызылординской области – 4843 (+45).
В Казахстане за сутки 2084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 250 180 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 38 997 человек (38 634 КВИ+ и 363 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 161 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 663 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 апреля зарегистрировано 3436 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 апреля от КВИ скончались 30 человек.
На 18 апреля 2021 года зарегистрировано 11 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 47 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 890, случаев с летальным исходом – 754, всего выздоровели – 50 773 человека.
По последним данным, 733 980 человек провакцинировано в Казахстане.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
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