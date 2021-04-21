Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 апреля

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 19 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 292 250 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 292 250 случаев, из них:

в городе Алматы – 46 933 (+682);

в городе Нур-Султане – 40 169 (+401);

в ВКО – 23 953 (+67);

в Карагандинской области – 20 956 (+217);

в Атырауской области – 20 792 (+97);

в Павлодарской области – 19 889 (+58);

в Алматинской области – 18 840 (+285);

в ЗКО – 17 507 (+237);

в Акмолинской области – 16 961 (+101);

в Костанайской области – 14 426 (+31);

в СКО – 13 641 (+27);

в городе Шымкенте – 8344 (+49);

в Актюбинской области – 7811 (+121);

в Жамбылской области – 7140 (+53);

в Мангистауской области – 5071 (+29);

в Туркестанской области – 4974 (+30);

в Кызылординской области – 4843 (+45).

В Казахстане за сутки 2084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 250 180 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 38 997 человек (38 634 КВИ+ и 363 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 161 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 663 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 апреля зарегистрировано 3436 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 апреля от КВИ скончались 30 человек.

На 18 апреля 2021 года зарегистрировано 11 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 47 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 890, случаев с летальным исходом – 754, всего выздоровели – 50 773 человека.

По последним данным, 733 980 человек провакцинировано в Казахстане.









Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.





В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства