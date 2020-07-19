Развлекательные заведения и СТО работали в ночное время в Караганде

Акимат Карагандинской области

Караганда. 18 июля. Kazakhstan Today - Центр оперативного реагирования регионального оперативного штаба Карагандинской области 17 июля провёл рейды в районе имени Казыбек би по проверке соблюдения объектами бизнеса карантинного режима, передает Kazakhstan Today.

Под особый контроль мобильных групп попали кафе, работающие после 22.00.

Также проверили кальянные клубы, бары, сауны, станции технического обслуживания", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что, несмотря на запрет, была открыта кальянная Hookah House, в ночное время работали сауна "Хан", кафе "Ажур", "Азия", NELL`S After work bar, продуктовый магазин "Салем" (улица Ержанова, 39/2) и СТО (улица Асфальтная, 26).

Руководству перечисленных объектов бизнеса грозит штраф - почти 640 тысяч тенге (230 МРП).

Полицейские отметили, что игнорируют требования карантина чаще всего развлекательные заведения.

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