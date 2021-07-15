Рейтинг самых проблемных сфер услуг опубликован в Казахстане

АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Топ-5 проблемных сфер услуг, на которые чаще всего жалуются казахстанцы, опубликовал комитет по защите прав потребителей.

С июля по октябрь 2020 года среди населения РК было проведено социологическое исследование в сфере защиты прав потребителей. Целью опроса было определить уровень удовлетворённости населения теми или иными видами услуг, а также выявить уровень потребительской грамотности казахстанцев. Респонденты оценивали 20 отраслей торговли и услуг. На основе соцопроса выявлен топ-5 проблемных сфер услуг, в которых регулярно попираются потребительские права граждан", - говорится в сообщении комитета.

По его информации, в списке лидирует медицина. 45,9% потребителей не удовлетворены качеством оказываемых услуг в этой отрасли.

На втором месте - услуги железнодорожного транспорта. Ими недовольны 43,2% опрошенных потребителей.

В список также попали услуги междугороднего/международного, автомобильного транспорта, в том числе, такси.

На четвёртом месте оказались образовательные центры Казахстана. Обучением в них оказались не удовлетворены 41,6% респондентов.

Замыкает пятерку неудовлетворительных услуг - связь, которой не довольны 35,9% опрошенных потребителей.

Немало нареканий прозвучало также в адрес туристской отрасли, общественного питания, ЖКХ и других сфер.

В то же время 67,5% респондентов считают, что в сфере государственного регулирования защиты прав потребителей всё стало лучше.

По итогам исследования комитетом выработан ряд рекомендаций. Госорганам предлагается усилить разъяснительную работу по всем направлениям защиты прав потребителей. Важно поддерживать и создавать конкурентную среду в сфере услуг посредством влияния на имидж предприятия, организации, услугодателя. Это поможет повысить качество товаров, сервиса и снизить количество потребительских жалоб. Рекомендовано проводить обучение основам потребительской грамотности в школах, колледжах, вузах, среди потребителей", - сообщает ведомство.

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