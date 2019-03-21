Россельхознадзор ввел ограничение на поставки продукции двух казахстанских предприятий

Москва. 7 ноября. Kazakhstan Today - Россельхознадзор ввел ограничительные меры на поставки животноводческой продукции двух предприятий Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о выявлении подведомственными лабораториями несоответствий продукции, поступившей с казахстанских предприятий, нормам и требованиям России и ЕАЭС.





Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения с 7 ноября 2018 года на поставки продукции со следующих предприятий Республики Казахстан: ПК "Ижевский" - в связи с повторным выявлением листерий в мясе курицы; ТОО "Мясоперерабатывающий завод БИЖАН" - в связи с повторным выявлением несоответствия сырьевого состава, заявленного производителем, в мясной колбасной продукции", - говорится на сайте ведомства.





Кроме этого, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ТОО "Сергеевка сут онiмдерi" (Республика Казахстан) из-за выявления в сливочном масле факта замены жировой фазы продукта жирами немолочного происхождения.





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