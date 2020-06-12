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Руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств

11.06.2020, 14:07 7642
Шымкент. 11 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Шымкента по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в том, что в период с февраля по август 2019 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком, совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, перечислив их подрядчику по договору о государственных закупках за фактически непригодную к дальнейшему использованию в сфере архитектуры и градостроительства топографическую съемку", - рассказали в Антикоррупционной службе РК.

 
По информации ведомства, 9 июня текущего года руководитель управления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкент. По делу проводится расследование.

 

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