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Ряд автодорог закрыт в ВКО, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях

24.12.2019, 19:35 8803
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Комитет по ЧС МВД РК предупредил о закрытии ряда автодорог, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, в Нур-Султане и Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты.
 
В Восточно-Казахстанской области из-за снега, метели и ограничения видимости введено ограничение для движения грузового транспорта с прицепом и полуприцепом, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Семей - граница РФ. С 18.30 из-за сильной метели, снега и гололеда для всех видов автотранспорта закрыто движение по на участке трассы республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ с 15-го по 123-й километры (поворот на поселок Глубокое - Шемонаиха - до границы РФ).
 
Кроме того, из-за бурана и нулевой видимости для всех видов автотранспорта закрыто движение на трассе областного значения Дмитриевка - Бородулиха - Шемонаиха, Шемонаиха - Секисовка, Шемонаиха - Большая Речка и Семей - Караул.
 
В Карагандинской области из-за метели и ограничения видимости закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда - Павлодар (с 970-го по 1135-й километры, от Караганды до границы Павлодарской области). Кроме того, по данным ТОО "Казахавтодор", для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке трассы республиканского значения Калкаман - Баянаул - Умыткер - Керней - Ботакара (с 231-го по 324-й километры, от поселка Ботакара до границы Павлодарской области).
 
В Павлодарской области также в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) для всех видов автотранспорта закрыто движение на трассе Кызылорда - Павлодар (с 1250-го по 1135-й километры, от Экибастуза до границы Карагандинской области). Также закрыто движение на участке трасс областного значения Майкаин - Экибастуз (Экибастуз - ГРЭС-2) и Уляновский - Керней - Умуткер - Баянаул - Майкаин - Калкаман (от поселка Калкаман до границы Карагандинской области).
 

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