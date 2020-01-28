Ряд сельских акимов подозревают в совершении коррупционных преступлений

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В январе в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении акимов районных и сельских округов по подозрению в коррупции, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении акима сельского округа Ески Икан города Кентау по факту взяточничества.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге из ранее оговоренных 4 млн 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание ситуационной схемы земельного участка. Аким вину признал и заявил в присутствии адвоката ходатайство о проведении ускоренного расследования", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Алматинской области проверяется причастность бывшего акима Байсеркенского сельского округа Илийского района и должностных лиц акимата к незаконному изменению целевого назначения земельного участка площадью 10 гектаров в поселке Жана Даур, с крестьянского на личное подсобное хозяйство.

"В указанном регионе бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях. 24 января текущего года в отношении подозреваемого санкционировано содержание под стражей", - проинформировали в ведомстве.

Досудебные расследования по данным делам продолжаются. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

Как сообщалось ранее, вступили в действие поправки в закон о государственной службе, предусматривающие отставку политических государственных служащих за совершение их подчиненными коррупционных преступлений (пункт 3-1 статьи 3 закона).

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