Ряду потребителей в Бостандыкском районе Алматы временно отключат холодную воду

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 июля с 09.00 до 17.00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района Алматы в контуре улиц Гагарина - Ходжанова - Утепова - Жарокова - Розыбакиева", - проинформировали в ГКП "Алматы су".

Сообщается, что вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в компании.

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