Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - С 2018 года автомобилисты смогут получить скидку в 50% при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения "Сергек", в течение недели, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил на брифинге председатель комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, в настоящее время не предусмотрено скидки в размере 50% по нарушениям, зафиксированным автоматическими системами.
"По ним оплата производится в полном размере. С 2018 года тоже появится возможность оплатить 50% от полной суммы штрафа в течение семи суток", - сказал Кениспаев.
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