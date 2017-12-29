Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - С 2018 года автомобилисты смогут получить скидку в 50% при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения "Сергек", в течение недели, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге председатель комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, в настоящее время не предусмотрено скидки в размере 50% по нарушениям, зафиксированным автоматическими системами.

"По ним оплата производится в полном размере. С 2018 года тоже появится возможность оплатить 50% от полной суммы штрафа в течение семи суток", - сказал Кениспаев.

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