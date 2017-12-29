Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - С 2018 года в Казахстане повысится госпошлина за выдачу паспорта, госпошлину за прописку и регистрацию отменят, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала "Алматы", прописка и временная регистрация станут бесплатными со следующего года, госпошлина за эти услуги отменена.

Кроме того, по данным телеканала, со следующего года повысится государственная пошлина за выдачу паспорта, до 19 240 тенге. В настоящее время она составляет порядка 9000 тенге. В результате в ЦОНы вернулись очереди - люди торопятся с оформлением документа по старой ставке.

По данным ДВД, в сутки специалисты миграционной службы обслуживают более четырех тысяч человек.

Среди собравшихся есть не только те, кто хочет сэкономить, но и те, у кого срок действия документа заканчивается далеко не в 2017 году. В каждом ЦОНе в штатном режиме работают по два специалиста миграционной службы. Однако горожане торопятся. Некоторые нашли выход, говорят, главное, успеть оплатить госпошлину в 2017 году, а оформить документ можно и в 2018-м, когда очередь станет меньше, говорится в сюжете.

"Государственная пошлина за выдачу паспорта будет составлять 19 240 тенге за выдачу удостоверения личности гражданина РК - 0,2% МРП, что составляет 481 тенге. Если у вас срок замены паспорта или удостоверения личности не подошел, то делать этого не надо. Поэтому большая часть граждан приходят в ЦОН именно с таким вопросом, в связи с чем наблюдается небольшое скопление", - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Выдача паспорта в ускоренном режиме будет стоить по-прежнему - 2000 тенге, изготовление удостоверения личности подорожает всего на 30 тенге.

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