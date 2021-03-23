С Байконура стартовала ракета-носитель с 38 космическими аппаратами

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" 22 марта 2021 года, в 09.07 по московскому времени, с пусковой установки №6 площадки №31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами по коммерческой программе компании "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос). Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Российский разгонный блок выведет на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира: космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления "космического мусора" ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ - ДЗЗ, кубсат образовательного центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт - Зоркий" от российской частной космической компании "Спутникс".

В соответствии с циклограммой полета разгонный блок "Фрегат" начал выполнять программу вывода аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам", - прокомментировали в компании.





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