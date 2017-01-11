Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Сегодня перед рассмотрением официальной повестки дня заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев остановился на вопросе, связанном с казахстанскими гражданами, которые в начале года по различным причинам не могли попасть на Родину, сообщает пресс-служба главы правительства.

В частности, речь шла о Турции и ОАЭ, где из-за погодных условий были отменены авиарейсы, передает Kazakhstan Today.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек доложил, что в связи с сильным туманом и низкой видимостью были отменены авиарейсы из городов Шарджа и Дубаи, в результате чего пострадало порядка 500 человек, которые направлялись в Казахстан. Для решения данной ситуации совместно с МИД РК, авиакомпаниями и туроператорами был создан оперативный штаб.

"Мы впервые задействовали механизм системы гарантирования прав казахстанских граждан в сфере выездного туризма. 31 декабря под гарантию корпоративного фонда "Туристік камкор" был организован экстренный вывоз пассажиров в количестве 300 человек, оставшиеся пассажиры были доставлены регулярными рейсами других авиакомпаний. На период задержек им были предоставлено проживание в гостиницах и питание. По информации авиакомпаний, всем пассажирам отмененных рейсов будет возмещена полная стоимость тарифа", - сказал Касымбек.

Также министр отчитался по ситуации в аэропорту Стамбула, где из-за сильных снегопадов также отменился ряд рейсов в Казахстан, в результате чего пострадали порядка 900 человек, 600 из них были вывезены во время открывшихся погодных окон, еще 300 человек на данный момент находятся в аэропорту. Казахстанской стороной принимаются меры по обеспечению их питанием и проживанием в гостиницах.

Премьер-министр поручил министерствам по инвестициям и развитию и иностранных дел держать данный вопрос на особом контроле.

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