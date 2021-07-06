Сагинтаев запретил строительство высотного дома в Алматы

АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев запретил строительство двенадцатиэтажного жилого дома в ЖК "Абая, 130", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев сообщил, что ранее во время рабочего объезда ознакомился с данной ситуацией и поддерживает горожан. Аким Алматы поручил запретить строительство жилого дома. Проект будет пересмотрен для организации променадной зоны", - сообщает пресс-служба акима города.

Ранее сообщалось, что жители ЖК выступили против строительства высотного дома в их дворе. В акимате в ответ на возмущение жильцов сказали, что без согласия населения строить высотки не будут.





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