Сегодня на большей территории Казахстана пройдут осадки, в некоторых регионах ожидаются усиление ветра и гололед

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Сегодня на большей территории Казахстана пройдут осадки, в некоторых регионах ожидаются усиление ветра и гололед30.10.2017
  • Фото: НТВ
Общество  08:41

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сегодня на большей части республики местами пройдут осадки. Местами ожидаются усиление ветра, туман, гололед, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 18-23, порывов до 28 метров в секунду. В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами туман, гололед, сообщили в "Казгидромете".

Днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области ночью и утром местами туман. В Акмолинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской, Атырауской областях ночью местами ожидается туман.
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