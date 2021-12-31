Сенатор заинтересовался происхождением живых новогодних елей, продающихся на рынке Казахстана

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Заседание Координационного совета в области защиты прав инвалидов под председательством главы ведомства Серика Шапкенова прошло в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр труда и соцзащиты РК Серик Шапкенов отметил, что государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество, а также преодоление и стирание барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества и принимать определенные решения, сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг", - проинформировал глава МТСЗН.

В ходе мероприятия с докладом о совершенствовании законодательства в сфере социальной защиты населения выступил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев.

В 2019 году правительством был утвержден национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, который охватывает семь направлений и состоит из 64 мероприятий. План реализуется семью центральными госорганами", - напомнил Руслан Сакеев.

Также он отметил, что за последние два года в этом направлении нами проведена работа по разработке и внесению изменений в один кодекс, два закона, один указ президента, два постановления правительства, одно постановление правления Национального банка и 12 приказов министерств.

12 октября глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан". Работа над этим документом была начата в 2019 году. В его основе предложения членов рабочей группы сената и мажилиса парламента, Координационного совета по вопросам защиты прав инвалидов, а также общественности и экспертного сообщества. Данные нормы поддержаны партией Nur Otan и отражены в предвыборной платформе", - сказал Руслан Сакеев.

Вице-министр отметил, что закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов.

Так, введено пособие для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. С учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей в возрасте от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволяет дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснулась более 30 тыс. детей с инвалидностью.

Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволило повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Данная мера позволяет своевременно охватить техническими средствами и услугами реабилитации до двух тысяч человек. Наряду с этим в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

Кроме того, законом предусмотрено продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.