Схема перекрытия улиц в Алматы с 29 по 31 июля

В июле в городе активно проводят ремонтные работы, при этом движение ограничено на основных проспектах

Фото: Телеграмм-канал AlmatyJoly

Рассказать друзьям

Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23.00 29 июля до 06.00 31 июля по северной стороне проспекта Абая от моста через реку Есентай до улицы Ауэзова движение будет перекрыто, - С 23.00 29 июля до 06.00 31 июля по северной стороне проспекта Абая от моста через реку Есентай до улицы Ауэзова движение будет перекрыто, сообщает телеграмм-канал AlmatyJoly.





Движение транспорта от ул. Байтурсынулы до ул. Ауэзова будет ограничено.





Объезд через улицы Сатпаева, Байтурсынулы, Шевченко, Ауэзова. Сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Манаса, Байтурсынова будет доступно.





Проезд по съездам на пересечении с улиц Муканова, Байзакова, Биокомбинатская будет ограничен, объезд по улицам Шевченко и Манаса.





Ранее сообщалось, что в Алматы работы по ремонту проспектов Абая и Аль-Фараби завершены на 60%.





Напомним, в социальных сетях алматинцы пытаются привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.





В июле в Алматы активно проводят ремонтные работы, при этом движение ограничено на основных проспектах.





В середине июня состоялось долгожданное открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, вопреки всем ожиданиям новая дорога еще не решила проблему загруженных улиц города.





Опрос КТ : 65,45% казахстанцев считают, что БАКАД необходимо дорабатывать, так как трансграничные и логистические проблемы все еще не решены. 12,73% считают, что БАКАД кардинально изменил ситуацию и решил вопросы межгосударственных торговых и местных транзитных путей. 12,73% опрошенных уверены, что с момента открытия дороги ничего не изменилось.





Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция.





Ранее сообщалось, что горожане выражают возмущение подходом к ремонту улиц. Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.





Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.





Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.



