Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 10 областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

16 августа в Акмолинской области ожидается местами гроза. Ветер юго-восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Нур-Султане ожидается гроза.

В Карагандинской области в субботу днем местами ожидаются гроза, шквал и град, местами туман. Ветер восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Костанайской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-восточный, южный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, днем местами шквал и град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 16 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный, местами до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Жамбылской области 16-18 августа местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 15-20, днем 16 августа порывы до 23 метров в секунду.

В Актюбинской области 16 августа местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, западный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в субботу днем ожидается сильная жара, до 35-36 градусов.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью 16 августа местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

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