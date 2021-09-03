Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 3 сентября на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На северо-западе области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 сентября, сутки 4-5 сентября в центре Кызылординской области ожидается ветер восточный, с переходом на северный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, ночью на западе области, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

3 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября на западе и центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 3 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью на северо-западе области, днем на северо-востоке, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

3 сентября на юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на западе Костанайской области ожидается ветер южный, 15-20 метров в секунду. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный. 15-20 метров в секунду.

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