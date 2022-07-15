Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 июля днем в центре и на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

14 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется сильная жара - до 37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-15 июля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 14 июля на юге, западе области, 15 июля на большей части области ожидается сильная жара - 40-42 градуса.

В Шымкенте днем 15 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.

14 июля на севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градуса, на юге области очень сильная жара - 42 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-западе, юго-востоке, в центре области 15-20 метров в секунду.

Днем 14 июля на большей части Костанайской области ожидается сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 14 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

Днем 14 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 38 градусов.

Днем 14, сутки 15 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем 14-15 июля на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем 14 июля на юге области, днем 15 июля на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.

Днем 14-15 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 14-15 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.