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Синоптики прогнозируют жару на севере Казахстана

13.07.2022, 11:37 18891
Синоптики прогнозируют жару на севере Казахстана
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 14-16 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, принося с собой по-летнему высокие температуры воздуха. И даже на севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют 30-35 градусов тепла", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Несмотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. С 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха.
 

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Сильная жара ожидается в ряде регионов

14.07.2022, 21:19 1926
Сильная жара ожидается в ряде регионов
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Улытауской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
15 июля на востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градуса, на юге области очень сильная жара - 41 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, днем на севере, в центре области порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов, на юге, в центре области очень сильная жара - 40 градусов. 
 
15 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - до 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 июля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара - 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
 
15 июля в Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
15 июля на севере, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
15 июля на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
Днем 15-16 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
Днем 15-16 июля на юге Карагандинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Прокат мультфильма Buzz Lightyear запретили в Казахстане

14.07.2022, 17:52 5311
Прокат мультфильма Buzz Lightyear запретили в Казахстане
Фото: enews.com.ng
НУР-CУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане вслед за четырнадцатью другими странами запретили прокат мультфильма Buzz Lightyear, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают СМИ, мультфильм попал под запрет в арабских странах и Малайзии из-за поцелуя женских персонажей.
 

В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет", - написал в Instagram министр культуры и спорта Даурен Абаев.

В республике даже была создана петиция против мультфильма, которая собрала около 34 тысяч подписей.
 
Ранее сообщалось, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах.
 
Также сообщалось, что ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне.
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
 

Какая погода ждет казахстанцев в четверг

14.07.2022, 08:33 14531
Какая погода ждет казахстанцев в четверг
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана, в связи с чем пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге страны - пыльная буря, на западе, юго-востоке - град, на севере в ночные часы - туман, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным синоптиков, только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей, на юге Северо-Казахстанской, Улытауской областей, на юге, западе Туркестанской области ожидается сильная жара. 
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается очень сильная жара. 
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.
 

В столице состоялась встреча выпускников вузов КНР

13.07.2022, 21:41 26531
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось праздничное мероприятие в честь дня китайской культуры, организованное сообществом "Дружбы выпускников вузов Китая в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я уверена, что взаимный культурный обмен еще больше укрепит дружбу между нашими странами", - выступила с приветственным словом учредитель сообщества "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова. 

 
По ее словам, на этот год объединением запланирован ряд полезных и уникальных мероприятий, среди которых встреча с китайскими предприятиями, встреча, посвященная установлению дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. 
 
Кроме того, объединение подготовило ряд мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников китайских вузов.
 

В народе говорят: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Эти слова в полной мере описывают дружественное отношение народов Китая и Казахстана", - добавила спикер. 

 
Отмечается, что объединение выпускников вузов Китая было основано в 2021 году и стало уникальной площадкой, с помощью которой можно укреплять взаимоотношения стран и перенимать много полезного от обеих культур. 
 

Мы, как представители молодежи Казахстана, внесем свою лепту в развитие дружбы с Китаем", - подчеркнула Джамиля.

 
Встречу выпускников украсил праздничный концерт с участием воспитанников столичных хореографических и вокальных организаций.
 

Деятельность этой организации и общественного фонда очень значительна, потому что именно выпускники зарубежных вузов зачастую становятся агентами изменений, они становятся той соединяющей нитью между двумя странами, которая соединяет экономический потенциал и возможности, а также кульутрно-образовательный потенциал", - заявила директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета Алия Каймолдинова.

 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

13.07.2022, 21:20 27691
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 июля днем в центре и на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
14 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется сильная жара - до 37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14-15 июля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 14 июля на юге, западе области, 15 июля на большей части области ожидается сильная жара - 40-42 градуса. 
 
В Шымкенте днем 15 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
14 июля на севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градуса, на юге области очень сильная жара - 42 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 июля днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-западе, юго-востоке, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 14 июля на большей части Костанайской области ожидается сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем 14 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 14 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 38 градусов.
 
Днем 14, сутки 15 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем 14-15 июля на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем 14 июля на юге области, днем 15 июля на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов. 
 
Днем 14-15 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 14-15 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 14-16 июля. 
 

В одном из водоемов Усть-Каменогорска горожане заметили черепаху

13.07.2022, 20:42 28426
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ИЮЛЯ - Жители Усть-Каменогорска заметили черепаху на отмели в районе Стрелки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поскольку эти пресмыкающиеся не водятся в водоемах ВКО, горожане предположили, что кто-то выпустил "на волю" своего домашнего питомца, сообщает YK-news.kz.
 
По словам профессора кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константина Прокопова, болотная черепаха в Иртыш либо Ульбу попала из аквариума. 
 

Она питается рыбой, лягушками, моллюсками, личинками водных насекомых. В ограниченном количестве может употреблять и водные растения. Может долго голодать. Кормовая база и температурные показатели позволяют ей выжить и зимой, но лучше ее поймать и отдать, к примеру, в экобиоцентр. Лет 20 назад мы поймали болотную черепаху в одном из Сибинских озер. Отмечу, что единичные особи не могут создать жизнеспособную популяцию", - рассказал профессор. 

 
 

Точечная застройка в Нур-Султане стала очагом протеста горожан

13.07.2022, 17:23 32591
Точечная застройка в Нур-Султане стала очагом протеста горожан
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Ситуация вокруг непродуманной точечной застройки на территории столицы становится все более напряженной. Об этом сегодня говорили во время нового LIVE-эфира на YouTube-канале Народной партии Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
НПК пригласила членов инициативной группы "SOS ЦЕЛИНОГРАД", представителей районного акимата, экспертов. 
 

Нет качества городской среды - это приводит к большому количеству городских конфликтов, которые иногда становятся драматичными. Мы видели трагические события с гибелью одного случайного человека во время протестов в Алматы", - сказал директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев. 

 
Проблематика точечной застройки без учета мнений горожан обсуждалась ранее - в апреле на форуме QazUrban, где выступили активисты проблемных объектов жилого строительства.
 

Предположу, что эти проблемы не решаются ни на системном уровне, ни на законодательном уровне, ни конкретно по объектам", - отметил Рахим Ошакбаев.

 
На протяжении 5 месяцев инициативная группа "SOS ЦЕЛИНОГРАД" добивается приостановки строительства многоэтажного жилого комплекса и бизнес-центра возле их дома и на их месте строительства сквера и детского образовательного центра.
 
Строительство ведется на месте полузаброшенного гаражного кооператива площадью 1,5 га на пересечении улиц Кумисбекова и Косшыгулулы. Акимат города выдал разрешение на постройку четырех 21-этажных ЖК, два 9-этажных бизнес-центра, 7-этажного паркинга.
 
Активисты обратились в Народную партию Казахстана за помощью.
 
Со своей стороны НПК направила запросы в ответственные государственные органы, вместе с тем предложила обратившимся в партию горожанам в онлайн-формате рассмотреть ситуацию вокруг проблемных столичных объектов с приглашением экспертов, чиновников и жильцов. 
 
Член инициативной группы "SOS ЦЕЛИНОГРАД" и общественного объединения Menin Elim Dala Айжан Атежанова отметила, что жильцы так и не смогли получить полную информацию о плане детальной планировки в своем районе. Игнорирование чиновниками просьб об информировании вынудило жителей столицы начать борьбу за свои права.
 

За 5 месяцев борьбы мы направили только от нашей инициативной группы порядка 30 писем именно по нашему участку", - сказала Айжан Атежанова. 

 
Горожане также подали заявку на проведение мирного митинга, но в районном акимате им отказали.
 
Уплотнение строительства уже сейчас привело к дискомфорту. По словам Айжан Атежановой, ежедневно в их дворе настоящая очередь для того, чтобы просто посидеть на лавочках. Не хватает на территории школ, детских садов и детского образовательного центра - многие жильцы вынуждены возить детей во Дворец школьников.
 
Руководитель отдела городского планирования района Сарыарка Сауле Алкуатова, говоря о жалобах жильцов ЖК "Целиноград" на отсутствие свободного доступа к информации о планируемом строительстве, отметила: "Эта информация ограниченного доступа". 
 
По мнению члена парламентской фракции НПК, депутата мажилиса Ирины Смирновой, подобная ситуация недопустима. 
 

Время убеждения чиновников прошло, наступает время конкретных действия. Мы, как партия, как народная партия, активно сотрудничаем с гражданским сектором и должны разработать очень понятный механизм действий", - сказала Ирина Смирнова.

 
Среди прозвучавших предложений - организация встречи инициативной группы с генеральным прокурором РК и председателей Антикоррупционной службы РК для получения правовой оценки отписок чиновников столичного акимата. 
 
Помимо этого, НПК считает важным поддержку инициативных групп, пытающихся добиться от столичного акимата хотя бы приостановки точечной застройки от столичного акимата для совместного принятия компромиссных и комфортных для горожан решений. 
 
Напомним, 11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека. 
 
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
7 июля в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города. 
 

Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.

 

Численность населения Казахстана превысила 19,2 млн человек

13.07.2022, 16:25 33746
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Численность населения Казахстана на 1 июня 2022 года составила 19 222,6 тысячи человек, в том числе городского - 11 460,5 тысячи (59,6%), сельского - 7762,1 тысячи (40,4%) человек. По сравнению с 1 июня 2021 года численность населения увеличилась на 237,8 тысячи человек, или 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Бюро национальной статистики, естественный прирост населения республики за январь-май 2022 года по сравнению с январем 2021 года (111,5 тысячи человек) снизился на 7,6% и составил 103,3 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,94 человека.
 
В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-май 2022 года составило 161,5 тысячи человек, что на 7,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (175,2 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,28 родившихся.
 
В рассматриваемом периоде число умерших составило 58,5 тысячи человек, что на 8,2% меньше, чем в январе-мае 2021 года (63,7 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 7,34 умерших на 1000 человек.
 
За январь-май 2022 года в республике зарегистрировано 1384 умерших младенца в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (1423 умерших младенца) уменьшилось на 2,7%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,57 случая на 1000 родившихся.
 
Миграция населения
 
В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-мае 2022 года число прибывших в страну составило 6227 человек, число выбывших из страны - 9034 человека, сальдо миграции составило -2807 человек.
 
Отмечается, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,1%, выбывших - 81% от общего числа мигрантов.
 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3 регионах страны: городах Алматы (14 481 человек), Нур-Султане (12 783 человека) и Шымкенте (1 773 человека).
 
Согласно прогнозу ООН, к 15 ноября 2022 года число жителей планеты достигнет восьми миллиардов человек, а в будущем году Индия станет самой густонаселенной страной мира, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций РК. 
 
Население мира, говорится в докладе, растет самыми медленными темпами с 1950 года. Последние прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что число жителей планеты может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд - в 2050-м. В 2080-х годах будет достигнут пик в 10,4 млрд человек, а после в течение примерно двадцати лет этот показатель будет оставаться неизменным.
 

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