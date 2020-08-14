Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.
14 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами порывы 18 метров в секунду.
14 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, туман.
14 августа по Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.
14 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
Днем 14 августа в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Днем 14 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.
14 августа на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
Вероятность шторма составляет 70-100%.
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