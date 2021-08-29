Штормовое предупреждение объявили в шести областях

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 29 августа ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

29 августа в Акмолинской области на севере, в центре ожидается сильный дождь. Гроза. На севере области туман, в центре, на востоке град, шквал. Ветер северо-восточный, северный ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

29 августа на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На севере области ночью ожидается туман. Ветер северный на востоке, юго-востоке 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

Днем 29 августа на севере и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем на западе и севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 29 августа в горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем в горных районах и на западе области ветер восточный 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 августа в Северо-Казахстанской области ночью ожидается дождь, на юго-западе области сильный дождь, днем на большей части дождь, на востоке области сильный дождь. На юго-западе области ожидаются гроза, град, днем шквал. Ветер северо-восточный на юго-западе области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

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