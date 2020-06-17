Штормовое предупреждение объявлено в столице и пяти областях РК

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 17 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, северный, 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 17 июня ожидаются гроза, ветер северный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

17-18 июня в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 17, сутки 18 июня местами ожидается гроза, ветер западный, с переходом на северный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В среду в Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем местами возможен град, ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Карагандинской области завтра местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 75-80%.

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