Штормовое предупреждение объявлено в столице и пяти областях РК

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, 30 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный, южный, 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 30 июня ожидается гроза, ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 30 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В Актюбинской области во вторник местами ожидаются сильный дождь, град, ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал. Вероятность шторма составляет 90-95%.

30 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 30 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства