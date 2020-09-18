Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Казгидромет объявил штормовое предупреждение 18 сентября в Нур-Султане и восьми областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу, в Нур-Султане ночью и утром 18 сентября ожидается ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами до 15-20, ночью и утром порывы до 23 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 18-19 сентября ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом юго-западный местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 18 сентября местами ожидаются туман и ветер северо-западный, западный, местами до 15-20 метров в секунду.

Днем 18 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Ночью 18 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер западный, до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, местами до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Днем 18 сентября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

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