Сильные осадки и ветер прогнозируют синоптики сегодня в Туркестанской области

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Сильные осадки и усиление ветра прогнозируют синоптики сегодня в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.





Днем 8 января в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 25 метров в секунду", - сообщила пресс-служба "Казгидромета".





В Шымкенте ночью и утром 8 января ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестане 8 января ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.





По данным синоптиков, 8 января в Мангистауской области ожидается местами туман, гололед. В Актау сегодня также будет наблюдаться туман и гололед. Вероятность шторма - 90-95%.





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