Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В понедельник вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, в Кызылординской области местами туман. В Жамбылской области ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15-23 метра в секунду. В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 18-23 метров в секунду, ночью местами ожидается туман, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, днем в Павлодарской, ночью в Мангистауской областях местами усилится ветер до 15-23 метров в секунду, в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами туман. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области, по информации синоптиков, сохраняется очень сильный мороз, местами сильный мороз, в Жамбылской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется сильный мороз, на севере области очень сильный мороз. В Мангистауской области ожидается местами сильный мороз.

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