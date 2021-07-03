Сильная жара сохранится в ближайшие дни в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В ряде регионов сохраняется сильная жара и высокая пожароопасность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 3 июля в Акмолинской области местами, на юге Костанайской, Карагандинской областей сохраняется очень сильная жара, до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3-5 июля в Кызылординской области местами сохраняется очень сильная жара, 45 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 3 июля местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 4-5 июля на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара, 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3-4 июля в Мангистауской области сохраняются сильная жара, 40-41 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

3 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

3 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильная жара, до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3 июля в Актюбинской области сохраняется сильная жара, 39 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 3 июля в Павлодарской области местами ожидается сильная жара, до 35 градусов.

Днем 3-4 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. На большей части области днем сохраняется сильная жара, 40-43 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем 3 июля сохраняется сильная жара, 35-39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

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