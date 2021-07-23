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Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти областях Казахстана

22.07.2021 5401
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным синоптиков, днем 23-24 июля в Северо-Казахстанской области ожидается южный, юго-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду, сильная жара, 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Завтра днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду.
 
В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
 
В Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
В Актюбинской области местами ожидается пыльная буря. Днем местами гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 17-22 метров в секунду. Местами сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожароопасность. 
 
В Костанайской области местами ожидается гроза, ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 39 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Акмолинской области ожидается сильная жара, 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 

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