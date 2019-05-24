Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Синоптики предупредили о непогоде в Мангистауской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

24 мая в Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем при грозе ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Актау днем 24 мая ожидается гроза, проинформировали в "Казгидромете".

Утром и днем 24 мая в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.

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