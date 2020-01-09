Синоптики предупредили о тумане в ряде регионов РК

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупредили о тумане в ряде регионов страны, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", 8 января в Акмолинской области местами сохраняется туман. Туман сохранятся и в Нур-Султане и Кокшетау.

8 января в Актюбинской области местами ожидается туман, в Актобе туман ожидается 8 января ночью. В Туркестанской области сегодня также местами сохраняются туман, гололед.

В Кызылординской области сегодня местами сохраняются туман, гололед. 8 января в Костанайской области местами ожидается туман.

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