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Синоптики предупреждают о вероятности разливов и подтоплений на реках на юге Казахстана29.01.2018
  • Фото: Караван
Общество  12:28

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о вероятности разливов и подтоплений на реках в южных регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие двое суток, 30-31 января, в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и на реке Сырдарье ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

В этой связи в указанных регионах возможны разливы и подтопления, информируют синоптики.
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Фото: Караван
Синоптики предупреждают о вероятности разливов и подтоплений на реках на юге Казахстана
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