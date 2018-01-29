Синоптики предупреждают о вероятности разливов и подтоплений на реках на юге Казахстана

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о вероятности разливов и подтоплений на реках в южных регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие двое суток, 30-31 января, в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и на реке Сырдарье ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

В этой связи в указанных регионах возможны разливы и подтопления, информируют синоптики.

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