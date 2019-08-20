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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

19.08.2019, 12:09 13096
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 20-22 августа 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"На Казахстан с районов Западной Сибири начинает смещаться циклон с холодными атмосферными фронтами, которые по мере их перемещения через северные, центральные и восточные области республики будут вызывать местами дожди с грозами, шквалистое усиление ветра, возможно град и понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет". 

На западе и юге пока без осадков, но на юге ожидается ослабление жары до средних многолетних значений.

 

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