Синоптики прогнозируют дожди с грозами в понедельник на большей части территории Казахстана

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 августа 2019 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, шквал, на севере республики местами возможен град, ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром - туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской областях днем местами ожидается гроза.

В Кызылординской, днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, местами в Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Карагандинской, местами в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства