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Синоптики прогнозируют дожди с грозами в понедельник на большей части территории Казахстана

19.08.2019, 08:34 14743
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 августа 2019 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, шквал, на севере республики местами возможен град, ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град. 
 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром - туман.
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром туман. 
 
В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской, Карагандинской областях днем местами ожидается гроза. 
 
В Кызылординской, днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей.
 
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, местами в Костанайской областях ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Карагандинской, местами в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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