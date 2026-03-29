В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно

В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для последующего получения строительных лицензий, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы", через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало", - говорится в сообщении.


Как заявили в ведомстве, в результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. Следствие продолжается", - проинформировали в АФМ.


Ранее в Казахстане уже фиксировались нарушения в сфере строительного лицензирования. В Астане ряд компаний лишали лицензий за отклонение от проектной документации и нарушение строительных норм.

В Алматы также неоднократно выявлялись случаи несоблюдения требований: подрядчиков лишали лицензий после проверок за нарушения государственных нормативов.

Кроме того, эксперты и власти указывали на системную проблему точечной и неконтролируемой застройки, которая приводит к перегрузке инфраструктуры и снижению качества городской среды. На этом фоне отмечались риски допуска к рынку компаний без должного опыта и ресурсов, получивших лицензии формально.
 

28.03.2026, 17:42 14916

В Костанае нашли тело без вести пропавшего юноши

Молодого человека искали 10 дней
Костанай. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае по факту безвестного исчезновения 17-летнего парня возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено тело пропавшего, без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.


В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации СМИ, 17 марта молодой человек вышел из общежития колледжа и не вернулся.
 
28.03.2026, 10:18 25711

В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе

В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе
Фото: Depositphotos
Туркестан. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в период с 2022 по 2025 год руководители и ответственные сотрудники ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и других). При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования", - проинформировали в прокуратуре.


Отмечается, что фактически субъектами предпринимательства услуги для ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры (управление уголовного преследования прокуратуры области). 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу", - говорится в сообщении.


В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.

Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
 
27.03.2026, 20:52 43606

В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет

В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет
Фото: Depositphotos
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.

Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте", - проинформировали в прокуратуре.


Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
 
27.03.2026, 18:29 46566

В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве

В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве
Фото: pexels.com
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.

По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.

В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.

Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.

В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Суд признал:

- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;

- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;

- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.

Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.

Как сообщалось ранее, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки.
 
27.03.2026, 14:33 51801

Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие   

По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания давления на бизнесменов
Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие
Фото: polisia.kz
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, а также около 500 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.

В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса", - заявили в полиции.



Подчеркивается, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.

Напомним, в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
 
27.03.2026, 14:12 53796

В Караганде мать и дочь нашли мертвыми в квартире: возбуждено уголовное дело   Дополнено

Позже в полиции сообщили, что подозреваемый был найден мертвым
В Караганде мать и дочь нашли мертвыми в квартире: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Караганда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир на улице Крылова в городе Караганде нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию", - заявили в ДП.


В полиции заверили, что следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Дополнено 27.03.2026, 17.50

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. Тело 39-летнего мужчины было обнаружено на территории Актогайского района. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.

Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
 
27.03.2026, 14:02 54566

В Жамбылской области женщину осудили на пять лет по делу о смертельном ДТП

Вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела
Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил женщину к пяти годам по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда Р. признана виновной по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отсутствием прав управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет", - заявили в пресс-службе.


При этом отмечается, что у подсудимой четверо детей в возрасте от двух до девяти лет, в связи с чем исполнение наказания отсрочено на пять лет. Как подчеркнули в суде, вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.

27 июля 2025 года около 8.30 управляла автомашиной марки Toyota Land Cruiser на трассе Алматы - Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больнице", - добавили в суде.


По данным СМИ, подсудимая является супругой известного борца Шавката Рахмонова.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.

В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.

После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
 
27.03.2026, 11:40 49746

Астанчанин выдумал историю о насилии в армии и собирал деньги в соцсети

Автор поста задержан и водворен в изолятор временного содержания
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в мошенничестве и распространении ложной информации, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

23 февраля в социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю. Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Пост содержал подробности, которые привлекли внимание тысяч пользователей", - проинформировали в МВД.


Сообщается, что подозреваемый попросил финансовую поддержку у пользователей, ссылаясь на угрозу и заявив о необходимости выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты, на которые граждан просили переводить деньги, якобы необходимые для выезда.

По данным МВД, один из пользователей обратился в полицию для проверки счета. Полицейские выяснили, что владельцем указанного банковского счета является 17-летний знакомый подозреваемого. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан автор поста, объявивший сбор денежных средств. Установлено, что размещенная информация не соответствует действительности. Более того, автор контента никакого отношения к воинской службе не имеет и никогда не служил в армии. Своими незаконными действиями он также дискредитировал воинскую службу. Со слов 23-летнего горожанина, ложное сообщение было им размещено целенаправленно для сбора денежных средств. По фактам распространения заведомо ложной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда арестован", - сообщили в ведомстве.


Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
 
