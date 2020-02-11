Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, передает Kazakhstan Today.

"В предстоящие трое суток арктические холодные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снегопады, метели, сильный северо-западный ветер, в южных областях - осадки, дождь, мокрый снег, туман и гололёд. А обширный антициклон, смещающийся в тыл фронтам, уже стал причиной похолодания в северных и западных областях республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

По мере продвижения на восток похолодает и на остальной территории Казахстана.

На востоке и в центре ночная температура воздуха понизится до минус 25-33 градусов. Но очень активные в этом году Атлантические циклоны не дадут задержаться холоду надолго. И с очередным циклоном уже 13 февраля ожидается повышение температуры воздуха на западе и севере республики", - отмечают синоптики.

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