Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 27-29 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Зима ещё только заканчивается, а весна в Казахстане уже хозяйничает. Температура воздуха на всей территории республики выше климатической нормы на 5-12 градусов по Цельсию, на юге и юго-западе республики сошёл снежный покров, а циклоны и антициклоны сменяют друг друга так быстро, что синоптики не успевают за ними следить. А их быстрая смена и является основным признаком наступления весенних процессов", - сообщили в РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в предстоящие трое суток через Казахстан пронесутся с большой скоростью холодные полярный и арктический фронты, вслед за ними распространится антициклон, в тыл которому на западные области ожидают очередные фронты с Европейской части России. Поэтому осадки, дожди и мокрый снег будут быстро сменяться погодой без осадков, а температура воздуха сохранится аномально высокой.

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