Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в праздничные дни

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 7-10 марта, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие сутки на юге, юго-востоке, востоке с прохождением арктического фронта ещё сохранятся осадки, преимущественно снег. Но холодный и обширный антициклон, сместившийся уже на северные и западные области республики, быстро распространится и на остальную территорию. Поэтому в праздничный день 8 марта в Казахстане ожидается хотя и прохладная, но преимущественно малооблачная и без осадков погода", - сообщили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, уже в понедельник на западные области республики начнут поступать тёплые воздушные массы с Чёрного моря, которые быстро вытеснят холод и на остальной территории Казахстана.

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