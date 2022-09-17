Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

Фото: Компания HONOR

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Компания HONOR объявляет о выходе на казахстанский рынок и запуске трех смартфонов HONOR X9, X8 и X7. Каждое устройство отличается по дизайну и своим характеристикам, но их объединяет безрамочный FullView-экран, производительный процессор Snapdragon 680 и доступные для всех сервисы Google (GMS), передает KAZAKHSTAN TODAY.

HONOR выходит на рынок Казахстана как независимая компания, которая производит технологичные устройства в различных категориях - смартфоны, ноутбуки, носимые и аудиоустройства, устройства для дома и офиса и многие другие, информирует пресс-служба компании.

Безусловно, наша цель - оперативно расширять модельный ряд и представленность во всех категориях. Вместе с выходом новых устройств будут расти и наши объемы во всех сегментах и каналах присутствия бренда. При разработке всех продуктов HONOR мы заботимся о том, чтобы пользователи получали лучшие технологические решения и пользовательский опыт, и уверены в том, что наши устройства найдут отклик у аудитории", - отмечает президент HONOR в странах Евразийского региона Джейсон Лиу.

HONOR X9 имеет тонкий корпус весом всего 189 граммов, производительный процессор и FullView-экран 6,81 дюйма с разрешением 2388х1080 пикселей, который отображает 16,7 млн цветов - это обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения в картинку. HONOR X9 оснащен квадрокамерой 64 мегапикселя и мощным аккумулятором, который обеспечивает более 13,5 часа просмотра социальных сетей и более 16 часов просмотра видеоконтента, а также свыше 25,5 часа звонков. С технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Ватт пользователи смогут всего за 15 минут зарядить смартфон более 50%, а за 30 минут - до 80%.

Также смартфон оснащен технологией расширения оперативной памяти до 8 гигабайт, что обеспечивает плавную работу приложений и улучшает пользовательский опыт взаимодействия с устройством.

Смартфон HONOR X8 предлагает лучшие для своего ценового сегмента решения: тонкий (7,45 мм) и легкий (177 граммов) корпус, стильный дизайн, квадрокамеру 64 мегапикселя и производительный процессор. Смартфон работает на базе Android 11 и оснащен сервисами Google (GMS).

HONOR X8 имеет 6,7-дюймовый FullView-экран и самый высокий показатель полезной площади экрана среди смартфонов данного класса в 93,6%. Экран HONOR X8 оснащен режимом защиты зрения, что обеспечивает комфорт и безопасность для глаз даже при длительном использовании устройства: смартфон получил сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света, имеет режим электронной книги и темный режим для работы в условиях слабого освещения.

Благодаря технологии расширения оперативной памяти до 8 гигабайт пользователи могут одновременно отвечать на звонки, набирать и отправлять сообщения, не беспокоясь о работающих в фоновом режиме приложениях.

Аккумулятор HONOR X8 обеспечивает до 13 часов просмотра видеоконтента на YouTube, 19 часов просмотра веб-страниц и более 9 часов игр. С технологией быстрой зарядки пользователь сможет всего за 10 минут зарядить смартфон и просматривать видео онлайн в течение 3 часов.

Смартфон HONOR X7 отличается безрамочным FullView-экраном 6,74 дюйма и производительным процессором, работает на базе Android 11 и оснащен сервисами Google (GMS).

HONOR X7 оснащен квадрокамерой 48 мегапикселей, что позволяет пользователям сохранять детали и делать снимки в любое время и в любом месте.

Мощный аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-час позволяет без подзарядки наслаждаться просмотром до 20 часов потокового онлайн-видео или 49 часов телефонных звонков. А с технологией быстрой зарядки пользователь сможет всего за 10 минут зарядить смартфон и просматривать видео онлайн в течение 3 часов.

Смартфон оснащен технологией расширения оперативной памяти до 6 гигабайт, что обеспечивает плавную работу приложений.