Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Северо-Западный циклон и связанные с ними атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на большую территорию Казахстана, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юге и востоке страны ожидается погода без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны - шквал, град, на юге, юго-западе, северо-востоке - пыльные бури, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, ночью на севере, западе, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере, западе порывы 23 метра в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области - гроза, днем на западе, в центре областей ветер 15-20 метров в секунду.

На западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза, в центре, на севере области пыльная буря, на западе, востоке, юге области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Актюбинской области усилится ветер до 15 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются гроза, шквал, град, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области - туман.

На северо-западе Павлодарской области днем ожидается гроза, пыльная буря, на севере, западе области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, на западе, севере области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, +26 - +28 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +24 - +26 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.