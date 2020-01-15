Снег, местами ветер и метель ожидаются во вторник на большей части Казахстана

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Снег, местами ветер и метель, ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.



"Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем ожидается снег, на западе местами осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель", - сообщает "Казгидромет".



По прогнозу, сегодня в Северо-Казахстанской области ожидаются метель, ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Акмолинской области ожидаются метель, ветер до 15-20, местами с порывами до 23-28 метров в секунду. В Костанайской области также ожидаются метель, ветер до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, местами туман.



В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель.



В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, ветер до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области днем местами ожидаются метель, ветер до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами туман, гололед.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства